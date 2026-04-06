Samuel García busca fortalecer lazos con Japón en su visita a Tokio

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia.

Monterrey, Nuevo León.- Con vistas a fortalecer las relaciones diplomáticas e incentivar las inversiones de empresas niponas en Nuevo León, el gobernador Samuel García sostuvo una reunión con la princesa de Japón, Hisako de Takamado, durante su actual gira por Asia.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó de las actividades del jefe del ejecutivo estatal en Tokio.

"Hoy hemos invitado a la Princesa Takamado a presenciar el juego número 1000, entre Japón y Túnez, y sobre todo a invitar a la familia Real con la excusa del Mundial, pero que también ella nos ayude con su investidura para que las empresas de Japón le entren al Ponte Nuevo, Ponte Mundial, y podamos hacer muchas obras y causas como deporte y becas", dijo García.

Detalles de la reunión

En la reunión, realizada en la capital nipona, el mandatario estatal estuvo acompañado por la Embajadora de México en Japón, Melba María Pría Olavarrieta.

"Con esta mesa de trabajo, Nuevo León fortalece sus lazos de cooperación con Japón, impulsando oportunidades de colaboración económica, tecnológica y cultural en beneficio de ambas regiones", precisó el gobierno estatal.