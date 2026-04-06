Gobierno de la Ciudad de México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

La tensión entre México y la ONU por la crisis de desapariciones ha escalado, y ahora la Ciudad de México se suma al debate con una postura firme: el informe internacional no refleja la realidad actual del país.

El informe que incomoda

Todo comenzó cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lanzó una advertencia contundente: en México existen indicios de desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluso con posible participación de autoridades.

El señalamiento no fue menor. El organismo planteó llevar el caso a instancias más altas dentro de Naciones Unidas, lo que encendió las alarmas en el gobierno mexicano.

La respuesta: "sesgado y desactualizado"

Tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México rechazaron el informe. La crítica principal:

- Se basa en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, es decir, en administraciones pasadas.

- No toma en cuenta los cambios recientes en políticas públicas ni los avances institucionales.

Desde esta perspectiva, las autoridades consideran que el diagnóstico internacional no corresponde al momento actual del país.

La defensa institucional

El gobierno capitalino respaldó la postura federal y defendió que en los últimos años se han implementado medidas clave para enfrentar el problema, entre ellas:

- Sistemas de búsqueda más rápidos y coordinados

- Bases de datos nacionales para investigaciones

- Fortalecimiento de herramientas forenses

- Mayor participación de colectivos de familiares

Estas acciones, aseguran, forman parte de una estrategia integral que busca atender una crisis compleja y acumulada durante décadas.

Además, subrayan un punto central: no existe una política de Estado para desaparecer personas, y el fenómeno está más relacionado con el crimen organizado que con acciones gubernamentales.

El trasfondo del conflicto

El desacuerdo no es solo técnico, sino también político y narrativo.

Por un lado, la ONU insiste en que el Estado puede ser responsable no solo por acción directa, sino también por omisión o falta de resultados efectivos.

Por otro, el gobierno mexicano sostiene que el informe ignora esfuerzos recientes y utiliza una visión parcial del problema.

Una crisis que sigue abierta

Más allá del debate, hay un punto en el que ambas partes coinciden: México enfrenta una crisis profunda de desapariciones.

Con más de cientos de miles de casos acumulados en las últimas décadas, el desafío no solo es encontrar a las personas desaparecidas, sino también reconstruir la confianza en las instituciones.

Entre la crítica y la oportunidad

Mientras algunas autoridades rechazan el informe, otras voces consideran que podría ser una oportunidad para mejorar. Abrir el diálogo internacional, fortalecer investigaciones y apoyar a las familias podría ser un paso clave.

La pregunta de fondo permanece: ¿es este un choque político más... o el inicio de un cambio real en la forma de enfrentar una de las crisis humanitarias más graves del país?