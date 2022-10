Revelan causas de muerte del esposo de Yrma Lydya

Ciudad de México.- La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que Jesús Hernández, esposo y presunto feminicida de Yrma Lydya, murió por causas naturales.

"Posteriormente, personal de la FGJCDMX recabó los resultados del dictamen de la necropsia realizada, en los cuales se estableció que las causas del fallecimiento fueron naturales", señaló la dependencia en Twitter.

Asimismo señaló que Jesús Hernández el día en que falleció, manifestó sentirse mal por lo que fue llevado al servicio médico del centro y aunque se le brindaron atenciones, a las 10:45 fue diagnosticado sin signos vitales.

Por su parte, el escolta del abogado, identificado como Benjamín señaló que el hombre se encontraba deprimido y no quería comer.

"Le pregunté a las 9:30, de la mañana del martes, si quería comer y me dijo que no. A las 10:30 regresé al dormitorio y se empezó a sentir mal".

Agregó que apenas hace 4 días le negaron una audiencia y se deprimió y que por esa situación había estado comiendo poco.

Benjamín también está detenido y es investigado por su participación en el crimen.

El pasado 4 de octubre Jesús Hernández falleció en el Reclusorio Norte.

Jesús Hernández Alcocer, abogado de 79 años, asesinó a su esposa el pasado 23 de junio en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle en la Ciudad de México.

Jesús habló sobre Yrma LydyaEl pasado 13 de septiembre, en entrevista con el periodista Mario Salgado Becil, el abogado Jesús Alcocer señaló que nunca conoció realmente a Yrma Lydya.

"No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y si hablo de la muerta, es para tratar de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa", dijo Jesús, de 79 años.

Agregó que Yrma Lydya era una desconocida para él.

"Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares", sentenció.