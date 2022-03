Revientan a Mariana Rodríguez por callar a niño

Si hay alguien que ha sabido explotar las redes sociales en la esfera política del país es sin duda Mariana Rodríguez Cantú, primera dama de Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García.

Sin embargo, la influencer de 26 años de edad no se ha salvado de ser objeto de críticas debido a su sobreexposición en las plataformas digitales. Durante la tarde de este viernes, la "Fosfo-fosfo" se volvió tendencia en Twitter debido a un video que se viralizó y causó polémica.

Y es que Mariana fue captada cuando reprimió a un niño que la interrumpió mientras sostenía una videollamada sentada en unas escaleras de lo que parece ser un parque.

Primero le dijo "Shhh" y le bajó el brazo de un menor que trató de llamar su atención con un juguete que hacía ruido. "¿Cómo estás? ¡Te extraño, Nohemí!", expresó la mujer sonriendo frente a la cámara frontal de su teléfono móvil.

Sin embargo, el infante le insistió haciendo más ruido y fue cuando Rodrigues soltó un "¡Heeey!", mientras se llevaba su dedo índice a la boca para hacerle la señal de silencio.

Dicha acción detonó una serie de reacciones en Twitter, la mayoría de desaprobación, pues la calificaron de falsa e intolerante por callar al menor.

"Mariana Rodríguez no sabía que la estaban grabando por eso se comportó como en realidad es", "Así su ídola de Nuevo León", "Señora, ya deje de fingir su supuesta empatía a los niños. Farsante", "Al parecer solo los trata bien cuando necesita publicidad", se lee en los comentarios.

No obstante, hubo otros internautas que la justificaron, señalando que su acción no era para hacer un escándalo.

"No sé ustedes, pero cuando estoy contestando una llamada necesito silencio para escuchar a la otra persona", "Ni que le hubiera negado la atención", "Solo corrige que no está respetando la llamada... Hay que enseñar respeto a los niños ¿o ya no se puede?", "Hay otras cosas que sí son escandalosas en Nuevo León y la critican por esto", escribieron.

Con información de INFOBAE