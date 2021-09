Revista Time: Olimpia Coral de las 100 personas más influyentes del 2021

La revista Time incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del 2021 a la mexicana Olimpia Coral Melo. Pero, ¿quién es ella?. Aquí te contamos.

-Olimpia es una activista de 26 años, originaria de Huachinango, Puebla, quien enarbola el estandarte contra la violencia sexual en medios digitales y el ciberacoso.

-Cuando tenía 18 años, su entonces novio publicó un video sexual de ambos sin su consentimiento.

-El video, en el que solo se mostraba su rostro, se viralizó, y Olimpia cayó en una depresión muy fuerte por los insultos y burlas de las que fue víctima.

-Cuando la activista decidió alzar la voz e interponer una denuncia ante el Ministerio Público, el oficial encargado le dijo que su demanda no procedería. "No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al código penal no hay infracción".

-Olimpia tomó consciencia de que ella no era la única mujer que enfrentaba esta situación y decidió unirse con otras compañeras para crear el Frente Nacional para la Sororidad.

-El objetivo del Frente Nacional para la Sororidad fue apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual digital.

-Con tan solo 19 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla, cuyo objetivo era tipificar como un delito la ciberviolencia sexual.

-La iniciativa recibió el nombre de ´Ley Olimpia´ y tras ser aprobada por el Congreso local, entró en vigor en la Ciudad de México el 22 de enero del 2020. Esta contempla de cuatro a seis años de prisión a quienes violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, y una multa que va de los 44 mil a los 89 mil pesos.

-En abril del 2021, la ´Ley Olimpia´ fue aprobada por la Cámara de Diputados.

-Hasta el momento 29 entidades en el país han adherido la llamada ´Ley Olimpia´ a los códigos penales estatales.