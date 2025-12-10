Sindicato de Trabajadores Petroleros otorga contratos a Estrategia Estructural

Sindicato de Pemex entregó 500 MDP a empresa vinculada con su líder.

Aldana Patrón recibió un poder para realizar diversas funciones, como hacer y recibir pagos, firmar contratos e intervenir en los concursos relacionados con el objeto social de la compañía ante los tres niveles de gobierno.

Entre enero de 2016 y marzo de 2025 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) le otorgó contratos por 544.5 millones de pesos a Estrategia Estructural, S.A. de C.V., una firma vinculada con una empresa de la familia del secretario general de esta organización, Ricardo Aldana Prieto.

Estrategia Estructural, que realizó diversas obras de infraestructura para el sindicato, tiene como apoderada legal a Perla Olivia Rentería López, que también es apoderada legal de Inmodesarrollos JR, S.A. de C.V., una empresa fundada en 2015 por los padres del líder sindical petrolero, Julio Aldana Jara e Isabel Prieto Trujillo.

De acuerdo con las actas constitutivas consultadas para este reportaje, Perla Olivia asumió como apoderada de Inmodesarrolos JR en julio de 2015 y en septiembre de 2024 se nombró en el mismo cargo a Ricardo Aldana Patrón, un hijo del sindicalista.

A partir de esa fecha, Aldana Patrón recibió un poder para realizar diversas funciones, como hacer y recibir pagos, firmar contratos e intervenir en los concursos relacionados con el objeto social de la compañía ante los tres niveles de gobierno y empresas productivas del Estado, entre ellas Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno.

Las obras millonarias

En febrero de 2017, el sindicato le encargó a Estrategia Estructural la construcción de un parque en el interior del conjunto habitacional Las Hortalizas, en Las Choapas, Veracruz, así como la pavimentación y remodelación de sus áreas verdes.

Apenas un año después, en abril de 2018, la empresa recibió otro contrato para levantar una barda perimetral en un terreno propiedad de la Sección 15 del STPRM, mientras que en 2019 Estrategia Estructural obtuvo un contrato por 78.8 millones de pesos para la construcción de instalaciones en el deportivo y centro social Las Ceibas, en Cárdenas, Tabasco.

El complejo fue inaugurado en 2022 por Ricardo Aldana.

En enero de 2020, la compañía sumó otro encargo: las gradas y un edificio polivalente con cafetería, vestidores y baños en el deportivo y centro social Unidad y Compromiso, ubicado en Centro, Tabasco.

Las adjudicaciones siguieron extendiéndose más allá de los complejos deportivos sindicales.

En mayo de 2022, la firma fue contratada para remodelar y ampliar el salón de eventos del hotel El Palmar, en Poza Rica, Veracruz, un inmueble que es utilizado por los sindicalizados.

En abril de 2023, Estrategia Estructural levantó el centro de capacitación y adiestramiento regional en Villahermosa, Tabasco, otra obra presumida públicamente por Aldana como logro de su gestión en sus informes de actividades.

La bolsa secreta

El dinero con el que se pagaron las obras hechas por Estrategia Estructural provino de una bolsa millonaria que, durante años, se alimentó con recursos que Pemex entregó al STPRM como parte de las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, un fondo que jamás fue transparentado.

El origen de estos recursos se encuentra en las cláusulas 251 y 251 bis del documento.

Entre enero de 2005 y finales de 2018, Pemex transfirió al sindicato mil 663.3 millones de pesos por la cláusula 251 y otros 2 mil 504.9 millones por la 251 bis, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Esas cláusulas estaban destinadas a cubrir viajes, apoyos económicos al Comité Ejecutivo General, gastos derivados de las revisiones contractuales, festejos de la expropiación petrolera y actividades deportivas y culturales.

Sin embargo, en la práctica, los recursos se ejercieron con discrecionalidad.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, el sindicato dejó de recibir recursos por estas cláusulas, ya que su administración decidió poner fin a este beneficio después de las primeras negociaciones laborales lideradas por Pemex bajo su gestión.

En sus informes financieros de 2019, el sindicato reportó: "Los ingresos que se recibían por esta cláusula fueron dados de baja derivados de la revisión del contrato colectivo de trabajo 2019-2021".

Sin embargo, en sus reportes de egresos se siguen consignando gastos cargados a esa misma bolsa.

Denuncian opacidad

Sergio Carlos Morales, líder del Frente Nacional Petrolero, un grupo opositor a la actual dirigencia sindical, criticó la falta de transparencia del sindicato en el manejo de los recursos.

El sindicalista explicó que, de acuerdo con los estatutos, todo negocio realizado con ingresos sindicales debe ser aprobado en una asamblea.

"Cualquier negocio que quiera hacer el sindicato, un salón de fiestas, un casino, tiene que ser aprobado por la asamblea, pero nunca lo han hecho y, por lo tanto, como buenos corruptos, si una obra que es para los trabajadores le salió en 20 millones, ellos lo inflan a 40 millones", dijo el sindicalista.

Raúl Romero Maldonado, líder del Frente Sindicalista Petrolero, otro grupo opositor a la actual dirigencia, coincide en que la cúpula sindical bajo el mando de Aldana sigue actuando sin transparencia.

Recordó que desde 2018 presentaron una denuncia contra el sindicato ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La carpeta de investigación inició por presuntos delitos como administración fraudulenta, tráfico de influencias y usurpación de funciones.

Y aunque en 2020 ratificaron los hechos, el caso sigue estancado. "La denuncia es contra todo el Comité Ejecutivo General y los 36 comités ejecutivos seccionales, pero no avanza a pesar de que hay pruebas suficientes".

El heredero

Ricardo Aldana Prieto, originario de Veracruz, es miembro del STPRM desde la década de los 70 y ha ostentado cargos estratégicos como secretario de previsión social, consejero y tesorero.

Fue mano derecha del acaecido líder sindical Carlos Romero Deschamps.

El 31 de enero de 2022 se convirtió en secretario general del STPRM, luego de ganar las elecciones sindicales que fueron convocadas tras la renuncia de Deschamps en octubre de 2021.

El 21 de abril de este año, Ricardo Aldana Prieto fue nombrado heredero "único y universal" de los bienes de su padre Julio Aldana Jara, según la sucesión testamentaria publicada en el Diario Oficial del Estado de Hidalgo.

Se buscó al sindicato a través del área de comunicación, pero no hubo respuesta. También se contactó a Estrategia Estructural sin que se concretara una entrevista.