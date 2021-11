Ricardo Anaya celebra con críticas participación de AMLO en la Cumbre de Líderes

Ricardo Anaya reconoció celebró con críticas la participación de AMLO en la Cumbre de Líderes de América del Norte pues "por fin" reconoce la importancia de la relación con Estados Unidos y Canadá.

"Más vale tarde que nunca" dijo Ricardo Anaya al subrayar que han tenido que pasar tres años del actual sexenio para que esta reunión se llevara a cabo.

AMLO viajó a Estados Unidos para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte y, previamente, al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A AMLO le tomó medio sexenio darse cuenta de la importancia de Estados Unidos: Ricardo Anaya

En su nuevo video semanal, Anaya indicó que a AMLO le tomó medio sexenio para darse cuenta de la importancia de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá.

"Solo le tomó a López Obrador medio sexenio darse cuenta de que las relaciones con Estados Unidos y Canadá son muy importantes"

RICARDO ANAYA En este sentido, Ricardo Anaya destacó que en los últimos días López Obrador ha usado más veces su pasaporte que en los últimos 10 años. "Y en serio, ¡qué bueno!", dijo Ricardo Anaya. Ricardo Anaya arremete contra la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO Tras exponer diversas áreas de oportunidad que tiene México en relación con Estados Unidos y Canadá, Ricardo Anaya llamó a no aprobar la reforma eléctrica de AMLO.

El panista sostuvo que si se le "quiere dar en la torre" al potencial de México, se lograría haciendo que la electricidad sea cara, sucia e inaccesible.

"Ahora que si queremos matar de tajo todo nuestro potencial futuro. Si le queremos dar en la torre, sólo tenemos que hacer una cosa, una: hacer que la electricidad, que es indispensable para crecer, sea sucia, cara e inaccesible"

RICARDO ANAYA Si se quiere dar la espalda al futuro brillante de México, dijo Anaya, se lograría aprobando la reforma eléctrica de Manuel Barlett y AMLO. "No cometamos ese error", pidió el excandidato presidencial. Ricardo Anaya: "Tenemos que mirar hacia el futuro y no regresar al pasado" Ricardo Anaya pidió a los mexicanos mirar hacia el futuro y no regresar al pasado, en alusión a la reforma eléctrica de AMLO.

"Hemos probado que podemos competir con quien sea, tenemos todo para salir adelante, pero antes que nada, tenemos que empezar a ver hacia el futuro y olvidarnos de regresar al pasado"

RICARDO ANAYA Anaya indicó que México debe seguir el ejemplo de Estados Unidos y Canadá, para integrarse a una región "moderna y pujante". "Donde las familias tienen un ingreso siete veces mayor al nuestro", agregó. Esto pues consideró a México como el "gran puente" entre América Latina y Norteamérica. Ricardo Anaya afirmó que México está en una posición privilegiada para atraer las cadenas de valor y reducir el impacto al medio ambiente.

"Estamos en una posición privilegiada para atraer las cadenas de valor, que quieren salirse de China para acercarse a Estados Unidos y así acortar tiempos de entrega y reducir el impacto sobre el medio ambiente"

RICARDO ANAYA