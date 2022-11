Ricardo Monreal dará a conocer en diciembre si sale de Morena

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que será para el mes de diciembre cuando dará a conocer si este continua con Morena, esto debido a la batalla que a tenido con la gobernadora de Morena, Layda Sansores.

"(Lo definiré) en diciembre y sus posadas, porque ´diciembre me gustó pa´que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pase mucho tiempo, que estés arrepentido´...ya mejor no les digo nada´", bromeó el senador este miércoles 9 de noviembre.

Después de dar esta noticia, el coordinador de Morena canto parte de la canción "Amarga Navidad" de José Alfredo Jiménez, dando a entender que podría dar "una triste noticia" para este último mes del año.

Esta declaración de Monreal llegan en medio de una batalla encarnizada entre el y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues se han dedicado a atacarse uno al otro con acusaciones de corrupción y de desvió de recursos.

En caso de que Ricardo Monreal llegara a salir de Morena significa un debilitamientos de la facción morenista, pues el coordinador tiene bajo su manga a diputados y senadores que le siguen a él y no al partido, por lo que su salida le costaría escaños en las cámaras al partido del presidente.