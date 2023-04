Ricardo Monreal pido que Adán Augusto y Marcelo Ebrard comparezcan por tragedia en Juárez

Ricardo Monreal Ávila, senador y coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional propuso que Adán Augusto y Marcelo Ebrard debían comparezcan por la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez.

"No solo ellos, todos los funcionarios que estén involucrados (...) lo que tenemos que hacer frente a estos hechos, es encabezar la indignación, no ocultarla, no soslayarla, no minimizarla. Lo que tenemos que hacer en Morena es encabezar la indignación por estos hechos", destacó.

A pesar de ser el coordinador de Morena, los mismos legisladores de su bancada y aliados de Morena votaron en contra de su propuesta, lo que causó indignación.

Ricardo Monreal admitio que esta propuesta podría ser tomada como un intento de "golpeteo" político de su parte para que Adán Augusto y Marcelo Ebrard se vean afectados en la carrera presidencial.

"Nada más alejado de parte mía", aseguró Monreal, pues dijo sentir respeto a las dos corcholatas. No obstante, le parecía insuficiente que solo se realizara la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).