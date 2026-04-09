Río Bravo sufre sequía alarmante: 35.8% de su cuenca afectada

En un país donde las lluvias recientes han dado cierto respiro, hay una región que sigue resistiendo bajo el sol inclemente: la cuenca del Río Bravo. Mientras gran parte de México muestra señales de recuperación hídrica, en la frontera norte la historia es muy distinta.

A finales de marzo de 2026, el 35.8% de la superficie de esta región continúa afectada por la sequía, una cifra que, aunque menor al 77.5% del año pasado, sigue siendo alarmante.

Una crisis localizada... pero estratégica

El dato podría parecer menos grave si se mira en contexto nacional: solo el 7.5% del territorio mexicano presenta sequía actualmente, muy por debajo del 42.8% registrado en 2025.

Sin embargo, el problema del Río Bravo no es solo ambiental: es estratégico, económico y político.

Este río no es cualquier cuerpo de agua. Es una arteria vital que:

abastece ciudades fronterizas

sostiene la agricultura del norte

y forma parte de los compromisos internacionales de México con Estados Unidos

Por eso, que más de una tercera parte de su cuenca esté en sequía significa mucho más que falta de lluvia.

Municipios al límite

La sequía no es uniforme. En al menos 20 municipios se han alcanzado niveles de sequía extrema o excepcional, los más altos en la escala.

En estados como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, varias zonas enfrentan condiciones críticas que ya afectan:

a la producción agrícola

el acceso al agua potable

y la estabilidad económica local

En algunos casos, las presas clave están en niveles preocupantes y el agua disponible ya no alcanza para cubrir todas las necesidades.

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¿Por qué sigue el problema?

La respuesta está en el cielo... o más bien, en su ausencia.

Mientras el sur del país ha recibido lluvias por encima del promedio, el norte sigue atrapado en un patrón seco persistente.

Los pronósticos no ayudan mucho:

abril: lluvias por debajo del promedio

mayo: niveles cercanos a lo normal

junio: nuevamente por debajo en algunas zonas

Es decir, no hay señales claras de recuperación inmediata.

Un río bajo presión

La crisis del Río Bravo no es solo climática. También es el resultado de años de presión:

sobreexplotación agrícola

growth urbano

acuerdos internacionales de distribución de agua

y, en algunos casos, contaminación

Todo esto ha llevado a que el río funcione al límite de su capacidad, con niveles cada vez más bajos y menor margen de recuperación.

El riesgo que viene

Si la sequía persiste, el impacto podría escalar rápidamente:

menos alimentos por caída en la producción agrícola

conflictos por el uso del agua

dificultades para cumplir acuerdos internacionales

y posibles afectaciones al suministro en ciudades fronterizas

En otras palabras, lo que hoy es una crisis regional podría convertirse en un problema mayor.