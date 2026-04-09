Profepa verifica el estado de delfines en Dolphin Discovery Cancún tras polémica

En los últimos días, imágenes difundidas en redes sociales encendieron la indignación: delfines aparentemente abandonados en un delfinario clausurado en Cancún. La escena parecía confirmar uno de los mayores temores sobre el cautiverio animal. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado.

El video que lo cambió todo

Todo comenzó con videos virales que mostraban estanques deteriorados y animales en lo que parecía ser abandono. Las acusaciones apuntaban directamente a un delfinario operado por Dolphin Discovery, generando presión social y cuestionamientos sobre el bienestar de los animales.

Pero, ¿realmente estaban solos?

La intervención de las autoridades

Tras la polémica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al lugar junto con autoridades estatales. Lo que encontraron fue distinto a lo que muchos imaginaban.

Según los reportes oficiales, los delfines no estaban abandonados, sino que permanecían bajo cuidado constante, a pesar de que el sitio había sido clausurado.

Veterinarios y especialistas seguían trabajando en el lugar, asegurando alimentación, monitoreo médico y rutinas de bienestar para los animales. Incluso se confirmó que cada ejemplar cuenta con atención específica según sus necesidades.

¿Qué pasó realmente con el delfinario?

El sitio había sido cerrado previamente como parte de medidas administrativas, pero eso no implica que los animales queden desprotegidos. Por ley, la empresa responsable debe garantizar su cuidado en todo momento, incluso durante clausuras.

Además, autoridades señalaron que los delfines serán eventualmente reubicados conforme a la normativa vigente, en un proceso supervisado.

Un debate que sigue abierto

Aunque en este caso se descartó el abandono, la controversia volvió a poner sobre la mesa un tema más profundo: el papel de los delfinarios en México.

Estos espacios, diseñados para exhibición y entretenimiento, han sido objeto de críticas durante años por posibles impactos en el bienestar animal.

Organizaciones ambientalistas insisten en que, más allá de este caso puntual, es necesario revisar el modelo completo de cautiverio de cetáceos.

Más allá del escándalo

El caso de Cancún deja una lección clara: no todo lo que parece en redes sociales refleja la realidad completa. Sin embargo, también evidencia la sensibilidad social hacia el trato de los animales y la creciente exigencia de transparencia.

Los delfines no estaban abandonados, pero la conversación sobre su futuro sigue más viva que nunca.