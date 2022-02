Roberto Palazuelos se retracta de "ajustar cuentas" cuando llegue al poder

Roberto Palazuelos, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano se retracto de sus palabras, pues el político y empresario afirmó que se vengaría de las personas que lo difamaron.

Fue en una entrevista donde Roberto Palazuelos afirmó venganza cuando llegue al poder.

"Te voy a decir una cosa, a mi ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota, ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas."

Fue el día siguiente a la entrevista donde Palazuelo afirmó que respeta la libertad de expresión, pero que no dudara en lelvarante la justicia a las personas que lo difamen.

"Veo con sorpresa que se desvirtúa una declaración que di ayer. Nunca atentaría contra la libertad de expresión de nadie. Sin embargo, tengo el derecho, como todos, de llevar ante la justicia a quien me calumnie. Para esto están las leyes, para respetarlas y hacerlas valer"

"Es evidente que quienes se sienten amenazados x mi participación política intentan desprestigiarme, motivados por la desesperación de ver a este proyecto crecer. Es tanto su miedo que hoy atentan contra mis derechos humanos, mismos que no necesitan de un cargo para hacerlos valer"