Rommel Pacheco presenta a la delegación mexicana para Milano Cortina 2026.

La delegación mexicana llega a la mañanera de Claudia Sheinbaum y recibe el abanderamiento rumbo a Milano Cortina 2026.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, presentó ante la presidenta Claudia Sheinbaum a los deportistas mexicanos que irán a Milano Cortina 2026.

Hablando de la importancia de la participación de México en Milano Cortina 2026 como los Juegos Olímpicos de Invierno, Rommel Pacheco recordó que es la primera vez que una presidenta realiza el abanderamiento a los atletas mexicanos.

La delegación mexicana para Milano Cortina 2026

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 'Milano Cortina 2026', Rommel Pacheco presentó el 12 de enero ante la presidenta de México a la delegación mexicana que asistirá.

Rommel Pacheco recordó que la delegación mexicana va 'orgullosa de los colores' de la bandera, además que son atletas que se han sometido a largos procesos de entrenamiento.

'Delegación preparada orgullosa de los colores, atletas que han superado procesos largos de clasificación, entrenamientos fuera del país y en condiciones adversas que llevan sacrificios personales y familiares'.

Rommel Pacheco, director de la Conade.

Esta es la delegación mexicana para Milano Cortina 2026:

- Donovan Daniel Carrillo

- Allan Daniel Corona Rodríguez

- Regina Martínez Lorenzo

- Sarah Schleper

Asimismo, el director de la Conade mencionó que para Sarah Schleper son sus séptimos Juegos Olímpicos, para Donovan Carrillo los segundos y tanto para Allan Daniel como para Regina Martínez es la primera vez que acuden.

El abanderamiento de Claudia Sheinbaum a la delegación mexicana para Milano Cortina 2026

Rommel Pacheco presentó a la delegación mexicana que irá a Milano Cortina 2026 y recordó que es la primera vez que Claudia Sheinbaum los abandera, además de que es la primera presidenta en hacerlo.

Por su parte, Claudia Sheinbaum llamó a los deportistas a 'su patriotismo' y prosiguió a que rindieran protesta ante la bandera de México para Milano Cortina 2026.