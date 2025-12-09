Rosa Icela Rodríguez informa sobre avance en desarme en México

Avanza el desarme en el país: miles de armas entregadas desde octubre

El Gobierno federal reportó avances en la estrategia de atención a las causas de la violencia, con millones de personas beneficiadas mediante acciones sociales y de prevención

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que desde octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 8 mil 700 armas como parte del programa federal "Sí al desarme, sí a la paz", orientado a la prevención de la violencia mediante la entrega voluntaria y anónima de armamento.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que avanza la atención a las causas contemplada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Acciones de la autoridad

Desde el Salón Tesorería, detalló que el programa se desarrolla de manera coordinada entre la Iglesia católica y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante el cual los ciudadanos entregan armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, de forma totalmente anónima.

Precisó que, del total de armamento canjeado, 2 mil 519 son armas largas, 5 mil 88 armas cortas y mil 93 granadas, además de cartuchos y cargadores. Asimismo, resaltó el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos, como parte de las acciones de prevención dirigidas a la niñez.

"La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano", expresó la titular de Gobernación al referirse a los objetivos del programa.

Impacto en la comunidad

Rodríguez informó que se cumple un año ininterrumpido de labores de atención a las causas, durante el cual se han desarrollado acciones culturales, deportivas y sociales en distintas regiones del país, beneficiando a 30 millones 694 mil personas y otorgando más de 46 millones 891 mil atenciones.

Entre estas actividades, mencionó visitas casa por casa en colonias y comunidades para escuchar necesidades, así como atenciones médicas, jornadas de credencialización del INE, recuperación de espacios públicos, ferias de empleo, Tianguis de Bienestar y comités de paz.

También destacó eventos masivos de convivencia social, como el concierto de Residente en Tijuana, Baja California, con más de 53 mil asistentes, y la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en Ciudad Juárez, que reunió a más de 10 mil personas. Con información de El Universal.