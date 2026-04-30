Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones de narcotráfico en Sinaloa

Las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han detonado una tormenta política que trasciende fronteras. En el centro de este conflicto se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta una decisión compleja: respaldar a un aliado político o responder a la presión internacional encabezada por Donald Trump.

Un golpe desde Washington

El gobierno estadounidense acusa a Rocha Moya y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos y apoyo político. Según las investigaciones, estas redes habrían facilitado el envío de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas, además de proteger a líderes criminales.

Lo inusual del caso es que no se trata de líderes del narco, sino de figuras políticas en funciones, lo que eleva el conflicto a un nivel diplomático delicado.

La respuesta mexicana: entre duda y defensa

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha sido clara en un punto: México no actuará sin pruebas contundentes. La mandataria ha cuestionado la solidez de las acusaciones y ha sugerido que podrían tener un trasfondo político, especialmente ante la rapidez con la que fueron difundidas.

Al mismo tiempo, su gobierno ha reiterado que cualquier proceso deberá seguir las leyes mexicanas y respetar la soberanía nacional, incluso frente a solicitudes de extradición.

El dilema político

El caso coloca a Sheinbaum en una posición incómoda. Por un lado, está la presión de Washington —particularmente en un contexto donde Trump endurece su postura contra el narcotráfico—; por otro, la lealtad interna dentro de su propio movimiento político, Morena, al que pertenecen varios de los acusados.

Además, la oposición mexicana ha aprovechado la coyuntura para exigir acciones más contundentes, incluso planteando medidas extremas como la desaparición de poderes en Sinaloa.

Más allá del caso: una relación en tensión

Este episodio no es aislado. Refleja una relación bilateral cada vez más tensa, donde temas como el narcotráfico, la soberanía y la cooperación judicial se entrelazan con intereses políticos de ambos países.

Para Estados Unidos, el mensaje es claro: ningún funcionario está fuera del alcance de la justicia. Para México, la prioridad es evitar lo que percibe como injerencia extranjera en sus asuntos internos.

¿Qué está en juego?

La decisión que tome Sheinbaum podría marcar el rumbo de su gobierno. Actuar contra Rocha Moya sin pruebas firmes podría fracturar su base política; ignorar las acusaciones, en cambio, podría deteriorar la relación con Estados Unidos y alimentar la narrativa de impunidad.

En medio de esta tensión, el caso Rocha Moya se convierte en algo más que una investigación judicial: es una prueba de equilibrio político, soberanía nacional y liderazgo en un escenario internacional cada vez más complejo.