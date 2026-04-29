Alcalde de Culiacán defiende su integridad ante acusaciones

Tras la difusión de informes provenientes de Estados Unidos que vinculan a diversos funcionarios sinaloenses con presuntas actividades ilícitas, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, rompió el silencio para defender su integridad y la de su administración.

En el marco de un acto público, el alcalde rechazó tajantemente cualquier nexo fuera de la ley, asegurando que su gestión se ha apegado estrictamente al orden institucional.

"No tendríamos cara para ver a la familia"

Más allá de un discurso técnico, Gámez Mendívil apeló a sus raíces y valores personales para desestimar las acusaciones de sobornos y vínculos con el narcotráfico que también salpican al gobernador Rubén Rocha Moya.

Identidad sinaloense: El edil subrayó ser "orgullosamente sinaloense", formado bajo una ética de esfuerzo y honestidad.

El valor de la reputación: Con un tono emocional, cuestionó cómo podría mirar a los ojos a sus seres queridos —madre, hermanas y amigos— si los señalamientos fueran ciertos. "Aquí vivimos, aquí nacimos... no tendríamos cara" para estar en casa, sentenció.

Evitó entrar en confrontaciones directas sobre los detalles de las investigaciones estadounidenses, limitándose a reiterar que su única prioridad ha sido resolver las demandas de la población.

A pesar de la tormenta política que rodea al estado, el munícipe dejó claro que no tiene intención de abandonar sus responsabilidades:

Continuidad administrativa: Aseguró que su agenda de trabajo no se verá interrumpida por el contexto mediático o judicial.

Tranquilidad personal: Gámez Mendívil afirmó sentirse sereno ante las acusaciones, confiando en que su trayectoria pública habla por sí misma.

Permanencia: Confirmó que seguirá al frente del Ayuntamiento de Culiacán, desestimando cualquier distracción que pudiera derivar de los señalamientos externos.

"Siempre nos hemos conducido dentro de la legalidad", concluyó el alcalde, quien busca proyectar una imagen de estabilidad en medio de la crisis de confianza que atraviesa la cúpula política de la entidad.