Sacan a 22 mexicanos de Ucrania

Mientras que un usuario mexicano de Twitter solicitaba ayuda urgente para poder salir de la zona de guerra de Ucrania, el canciller Marcelo Ebrard anunció que avanza el traslado de 22 mexicanos, que fueron trasladados por tierra de la ciudad Ivano-Frankivsk al vecino país de Rumania.

"Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev", señaló el twittero Guillermo Padilla, en su post.

Más tarde, el mismo Guillermo, retuiteó su mismo mensaje, pero etiquetaba a los periodistas y políticos para urgir su ayuda. Entre las cuentas que incluyo están las de Carlos Loret de Mola, CNN en español, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Doriga, el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta a la solicitud urgente de ayuda, varios internautas le ofrecieron asesoría e incluso le mandaron información y contactos de personas que pudieran ayudarlo a salir de Vasylkiv ubicada a 38 kilómetros de Kiev-

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, difundió las fotografías de 22 mexicanos que fueron transportados vía terrestre desde la ciudad Ivano-Frankivsk al vecino país de Rumania, donde son esperados por el embajador de México, para ayudarlos a regresar a nuestro país.

Más tarde, el secretario de Relaciones Exteriores señaló: "Guillermo Ordorica, nuestro embajador en Rumania, me reporta ya está en Siret, frontera con Ucrania, para esperar y apoyar a los primeros 22 mexicanos que llegarán con apoyo del protocolo de protección organizado en combinación con Olga García Guillén, embajadora en Ucrania.

Minutos adelante, el canciller anunció que los mexicanos serían trasladados de Rumania a México en un vuelo que envió el gobierno de nuestro País. "El Presidente López Obrador ha dispuesto se realice vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas a nuestro país. Agradezco el apoyo del Secretario Luis Cresencio Sandoval".