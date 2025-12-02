Claudia Sheinbaum anunciará aumento al salario mínimo 2026 en México

A pocos días de Navidad, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el aumento al salario mínimo 2026 se anunciará en breve, convirtiéndose en una noticia esperada por millones de trabajadores. La decisión será resultado del acuerdo entre el gobierno, sindicatos y empresarios en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

El nuevo monto es clave porque definirá el ingreso más bajo que se puede pagar legalmente en México, además de impactar prestaciones, contratos laborales y presupuestos familiares. La propuesta final se discutirá este miércoles 3 de diciembre, fecha señalada para que las partes definan el incremento.

¿Cuándo se anunciará el aumento al salario mínimo?

Actualmente, el salario mínimo es de 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país, y de 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Ambas cifras podrían cambiar de manera significativa dependiendo del acuerdo final.

Propuestas de aumento para el salario mínimo 2026

En la mesa existen cifras muy distintas impulsadas por trabajadores, gobierno y sector empresarial. Los sindicatos buscan un aumento de 30.6%, lo que llevaría el salario diario general a 362.34 pesos. Su objetivo es que los trabajadores tengan más capacidad para cubrir sus gastos básicos.

El gobierno y los empresarios apoyan un incremento más moderado, sugerido entre 11% y 12%, que colocaría el salario en 312.20 pesos en el resto del país y en 470.20 pesos en la frontera norte. Esta postura busca evitar presiones inflacionarias.

Una tercera propuesta, promovida por senadores, plantea que el salario mínimo permita cubrir dos canastas básicas. Esto representaría alrededor de un 17% de aumento, con un monto estimado de 326.20 pesos diarios. La discusión se centrará en el equilibrio entre bienestar económico y estabilidad financiera.

¿Realmente hay dos salarios mínimos en México?

La decisión oficial se espera después de la reunión de Conasami del 3 de diciembre, y el anuncio deberá hacerlo la presidenta Sheinbaum en días posteriores. Como cada año, el incremento entrará en vigor el 1 de enero de 2026, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El aumento no solo representa un beneficio directo para quienes ganan el salario mínimo, sino que también ajusta diversos cálculos financieros, desde créditos hasta prestaciones laborales. Además, influirá en las expectativas del mercado laboral durante 2026.

El interés por la fecha oficial ha crecido porque los trabajadores buscan certidumbre sobre su ingreso, mientras que las empresas necesitan ajustar su planeación presupuestal para el próximo año.

Aunque cada año se anuncian dos cifras, en realidad México tiene un mismo salario mínimo, pero dividido en dos zonas salariales: la Zona Libre de la Frontera Norte y el resto del país. La diferencia existe porque en la frontera el costo de vida es más alto y compite directamente con los salarios de Estados Unidos.