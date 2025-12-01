Gertz Manero acepta embajada de Claudia Sheinbaum: nueva etapa en la Fiscalía

Claudia Sheinbaum explicó por qué ofreció una embajada a Gertz Manero: "Lo acordamos conjuntamente". Sheinbaum señaló la importancia del ofrecimiento como reconocimiento a su trayectoria. La presidenta expresó su respeto a Alejandro Gertz Manero y las razones por las que le ofreció una embajada. Según Sheinbaum, inicia una nueva etapa para la Fiscalía General de la República (FGR) con la que espera mayor coordinación. Resaltó que la embajada en "un país amigo" fue una decisión acordada "conjuntamente": "Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente". Sheinbaum aclaró que la decisión fue un acuerdo conjunto con el fiscal y que se trata de un reconocimiento a su trayectoria. Aseveró que lo importante es que "él acepta irse a una embajada" y el reconocimiento que significa la oferta hacia su trayectoria.

Por otra parte, Sheinbaum afirmó que con la nueva FGR espera mayor coordinación con su gobierno. Destacó que Ernestina Godoy estará al frente de la Fiscalía de manera interina hasta que la Cámara de Senadores concluya el proceso de selección. La presidenta resaltó la importancia de mantener la autonomía de la Fiscalía para garantizar la seguridad en el país: "Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación, es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad".