Salinas Pliego denuncia deterioro de su campo de golf tras ser tomado por el estado

Por medio de su cuenta de Twitter, el empresario, Ricardo Salinas Pliego, denuncio que el campo de golf que se ubica en el municipio de Huatulco se encuentra en muy mal estado después de que la Guardia Nacional tomó posesión de los terrenos como parte de un decreto presidencial.

No acuso... aquí están las pruebas de que todo lo que toca la 4T no se muere, lo matan, seguramente pronto empieza la repartición de contratos a amigos y familiares para hacer un parque, que nunca será terminado.



El video es de hoy https://t.co/gKuWgTUGjr pic.twitter.com/6ni615dm9S — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 25, 2024

"Todo lo que toca el gobierno lo pudren, lo secan, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae y lo corrompen. Un día después que por venganza la GN expropiara ilegalmente el campo de golf en Huatulco pedí que le tomaran fotos, a 8 días de que el Gobierno lo tomó para "cuidarlo", así se ve", escribió Ricardo Salinas Pliego.

Asimismo, el dueño de Tv Azteca señaló que prepara una demanda en contra de Jesús Ramírez Cuevas, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de México, esto después de que el servidor publico revelo información privada del empresario.

"Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es ´asunto público´. NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas", señaló Salinas Pliego en dicha red social.

Salinas Pliego refutó las acusaciones y dijo ser objeto de una campaña de difamación. Según él, lo señalado como adeudo fiscal es empleado para desviar la atención de problemas importantes como la corrupción, insinuando una distracción de las protestas por jóvenes desaparecidos frente al Palacio Nacional.