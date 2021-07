Samuel García enfurece por multa del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé una sanción de 55 millones de pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por las stories que su esposa, Mariana Rodríguez, subió a Instagram durante su campaña electoral para la gubernatura del estado.

Ante esto, el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) arremetió contra el órgano electoral asegurando, por un lado, que los asuntos de relación conyugal no es del tema electoral, sino civil.

"La ley civil de Nuevo León prohíbe que Mariana me cobre porque somos pareja. El matrimonio lo que busca es la ayuda constante, permanente, de apoyo mutuo. ¿Cómo me iba a cobrar Mariana si es mi esposa y cree en mi y en mi proyecto?", aseveró en un video de su canal de YouTube.

Por el otro, Sepúlveda recordó que durante su campaña para senador, hace tres años, el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habían reclamado e interpuesto una demanda en contra de Mariana por no cobrar las publicaciones que realizaba en sus redes sociales respecto a su entonces novio.

Sin embargo, dijo, el Tribunal Electoral resolvió que la denuncia era infundada, luego que decretara que "no se podía sumar las historias de Mariana simple y sencillamente porque nunca me cobró y, segundo, porque, como mi pareja sentimental, su libertad de expresión podía ser amplia".

"Es ofensivo que quieran ponerme un precio", Mariana Rodríguez respondió ante la multa de 55 mdp que el INE le quiere imponer a su esposo, el gobernador electo de #NL @samuel_garcias. pic.twitter.com/g3CB0wFILA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 22, 2021

Es así que el emecista aseguró que esta resolución - la cual dijo que continúa vigente - aplicó de la misma manera para los recientes comicios en los que resultó ganador ya que "no hubo ningún cobro y no sumé a mi contabilidad ningún cobro porque no lo hubo".

Este jueves, el Consejo General del INE analizará la propuesta de la Unidad de Fiscalización de contabilizar 45 fotografías y mil 300 historias fijadas como "aportaciones prohibidas en especie" con un costo estimado en 1.8 y 26 millones de pesos, respectivamente; cada historia tendría un costo de entre 20 mil y 40 mil pesos, estimó la Unidad Técnica.

No obstante, García Sepúlveda criticó estas determinaciones como "irracionales" y "antijurídicas" tras asegurar que aquellos montos no los cobran "ni los artistas más famosos del mundo". También las señaló de "aberrantes" y "absurdas".

"Me hubiera salido más fácil mentir. Me hubiera salido más fácil como candidato haber simulado un contrato en el que Mariana me hubiera cobrado un millón de pesos y con ese contrato sumar a mi contabilidad y no hubiera habido nada de este alboroto. ¿De ahora en cuando es mejor ser malandrín, ser simulador o mentir y no anduviera ahorita en estos problemas de multas millonarias?", cuestionó.

Por esa razón, el regiomontano desaprobó la iniciativa del órgano pues, mencionó, se trata de una violación a los derechos humanos de él mismo y de su esposa, así como de la ley civil. Es así que exhortó al Consejo a hechar abajo el proyecto el cual, reclacó, "si sale, se va a caer en el Tribunal".

"Yo creo firmemente que el INE va dar para abajo este procedimiento a todas luces ilegal, desproporcionado", concluyó.