Samuel García le regala un tesla a Mariana Rodríguez por san valentin

El joven gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García se encuentra en predicamentos graves, pues el Congreso del Estado busca poner al gobernador a juicio político, pero en medio de la tormenta, el gobernador encostro la oportunidad de consentir a su esposa, Mariana Rodríguez.

Por medio de las redes sociales, Samuel García presumió que le regalo a su esposa un Tesla Model Y.

"Hoy el día de San Valentín me animé le conseguí como obsequio, no sé cómo se le diga a ese tipo de obsequio, pero me animé a comprarle una camioneta, una Tesla, ahorita vamos a ir por ella y es como una especie de reciprocidad de todo lo que ha hecho por este embarazo, de todas las ganas que le ha echado", dijo.

Agregó que también quería hacerle saber a Mariana que no hay regalo más grande que su amor y su amistad este 14 de febrero.

Este regalo no es por casualidad, pues Tesla a señalado que busca poner una plata de sus autos en México, siendo los candidatos, Nuevo León, parte del clúster automotriz mas grande del mundo, o buen el estado de Hidalgo, parte del clúster del centro de la republica.