Samuel García ya alista regreso a clases en NL

NUEVO LEÓN. El gobernador electo Samuel García afirmó que presentará un plan de regreso a clases el próximo 4 de octubre.

Al señalar que se debe de contar con un plan para el regreso a clases durante el próximo ciclo escolar 2021-2022 el gobernador electo dijo que ya está trabajando en buscar el cómo sí regresar de manera segura a los planteles escolares.

"El inminente programa 2021-2022 educativo, ante esta discordancia en que la autoridad federal dice que sí habrá un regreso, pero la autoridad local dice que no, pues aunque no he entrado en funciones me quiero empapar del tema para poder tener listo el 4 de octubre un proyecto de regreso a clases y reactivación económica", dijo.

Luego de la reunión que sostuvo con líderes de varias cámaras empresariales, García dijo que será a partir del 23 de agosto que comiencen los trabajos de transición entre el gobierno de Jaime Rodríguez y su propio gobierno.

A los padres de familia que se estuvieron manifestando para pedir un regreso a las aulas les pidió un poco de paciencia, ya que de momento no ha entrado a gobernar; sin embargo, dijo que desde ya se está preparando para poder tener lista una solución y apoyar el regreso a los salones de clases.