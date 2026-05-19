Candidatura de Saúl Monreal genera debate en Zacatecas

La carrera política rumbo a la gubernatura de Zacatecas comienza a calentarse, y uno de los nombres que vuelve a colocarse en el centro de la conversación es el del senador Saúl Monreal Ávila. Aunque evitó presentarse como un político obsesionado con el poder, dejó clara una postura: considera importante que ningún perfil quede descartado anticipadamente en los procesos internos de Morena.

Durante recientes declaraciones públicas, Monreal sostuvo que no se considera un "ambicioso vulgar", pero defendió la idea de que los mecanismos partidistas deben mantenerse abiertos y sin exclusiones. Su mensaje ocurre en un momento en el que ya empiezan las especulaciones sobre quiénes podrían competir por la candidatura de Morena para gobernar Zacatecas en los próximos años.

Las declaraciones de Monreal y la tensión interna en Morena

El posicionamiento no pasó desapercibido debido a que, recientemente, voces dentro del partido parecían cerrar la puerta a ciertos perfiles políticos para futuras contiendas. En ese contexto, las declaraciones del senador fueron interpretadas como una señal de que buscaría mantenerse vigente dentro de las decisiones políticas del movimiento.

Aunque todavía falta tiempo para el relevo gubernamental, Morena enfrenta un desafío común en varios estados: equilibrar la competencia interna sin fracturar a sus grupos políticos. Zacatecas es especialmente relevante por el peso histórico de ciertas figuras regionales y por el interés de mantener el control político del estado.

Desafíos en la selección de candidatos para Zacatecas

El mensaje de Monreal también abre una discusión más amplia sobre cómo Morena administrará sus candidaturas en el futuro. En distintos estados del país, el partido ha enfrentado tensiones entre liderazgos locales, aspirantes consolidados y decisiones tomadas desde las dirigencias nacionales.

Más allá de una posible aspiración personal, el discurso del senador puede interpretarse como un llamado a evitar divisiones internas prematuras. Al pedir que "no se excluya a nadie", Monreal parece apostar por una competencia abierta que permita a diferentes perfiles medirse políticamente antes de una definición formal.

El impacto de las declaraciones de Monreal en la política local

En política, las señales suelen enviarse mucho antes de que inicien oficialmente los procesos electorales. Y aunque todavía no hay candidaturas definidas, las declaraciones dejan claro que el tablero en Zacatecas ya empezó a moverse.