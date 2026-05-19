¿Hasta dónde llegó la violencia? Amenazan de muerte a trabajadora del IMSS por una supuesta mala atención

Un episodio de violencia dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí volvió a encender el debate sobre la seguridad del personal de salud en México, luego de que un hombre amenazara de muerte a una trabajadora frente a pacientes y compañeros. El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, provocó indignación y exigencias de protección para la empleada afectada.

Los hechos ocurrieron en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7 del IMSS, donde un hombre, presuntamente molesto por la atención brindada a su esposa, confrontó a una trabajadora del área médica. En las imágenes difundidas se observa cómo el sujeto eleva el tono, señala a la empleada e incluso lanza objetos del escritorio mientras profiere amenazas. Entre las frases que más impacto causaron se encuentra una advertencia violenta en la que insinuó asesinar a la trabajadora si volvía a tratar "mal" a su pareja.

¿Cómo ocurrió el incidente en el IMSS?

El video no solo generó reacciones por la agresividad del hombre, sino también por el ambiente de tensión que reflejó: usuarios y trabajadores observaban la escena sin intervenir, una imagen que abrió conversaciones sobre el miedo, la normalización de la violencia y la falta de protocolos visibles en situaciones de riesgo dentro de espacios de atención médica.

Tras la difusión del caso, el IMSS informó que activó protocolos institucionales de seguridad y acompañamiento para proteger a la trabajadora involucrada. La institución condenó públicamente cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad y dignidad tanto de su personal como de los derechohabientes, aunque hasta ahora no se han dado detalles sobre posibles acciones legales contra el agresor.

Reacciones y exigencias de protección

El incidente también reactivó una conversación más amplia: ¿qué tan seguros están médicos, enfermeras y personal administrativo frente a usuarios molestos? En redes sociales, ciudadanos y colectivos exigieron que el caso no quede solo como una indignación momentánea, sino que derive en medidas de prevención, protección y sanciones claras ante amenazas en espacios de salud pública.

Más allá del video viral, el caso deja una pregunta incómoda sobre el sistema de salud: ¿cómo garantizar una atención digna cuando quienes trabajan en primera línea también enfrentan agresiones, presión y violencia cotidiana?