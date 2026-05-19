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¿Hasta dónde llegó la violencia? Amenazan de muerte a trabajadora del IMSS por una supuesta mala atención

El video del ataque muestra la falta de intervención de los presentes, lo que refleja una normalización de la violencia en espacios de atención médica.

Por Staff / La Voz - 19 mayo, 2026 - 10:04 a.m.
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      Un episodio de violencia dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí volvió a encender el debate sobre la seguridad del personal de salud en México, luego de que un hombre amenazara de muerte a una trabajadora frente a pacientes y compañeros. El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, provocó indignación y exigencias de protección para la empleada afectada.

      Los hechos ocurrieron en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 7 del IMSS, donde un hombre, presuntamente molesto por la atención brindada a su esposa, confrontó a una trabajadora del área médica. En las imágenes difundidas se observa cómo el sujeto eleva el tono, señala a la empleada e incluso lanza objetos del escritorio mientras profiere amenazas. Entre las frases que más impacto causaron se encuentra una advertencia violenta en la que insinuó asesinar a la trabajadora si volvía a tratar "mal" a su pareja.

      ¿Cómo ocurrió el incidente en el IMSS?

      El video no solo generó reacciones por la agresividad del hombre, sino también por el ambiente de tensión que reflejó: usuarios y trabajadores observaban la escena sin intervenir, una imagen que abrió conversaciones sobre el miedo, la normalización de la violencia y la falta de protocolos visibles en situaciones de riesgo dentro de espacios de atención médica.

      Tras la difusión del caso, el IMSS informó que activó protocolos institucionales de seguridad y acompañamiento para proteger a la trabajadora involucrada. La institución condenó públicamente cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad y dignidad tanto de su personal como de los derechohabientes, aunque hasta ahora no se han dado detalles sobre posibles acciones legales contra el agresor.

      Reacciones y exigencias de protección

      El incidente también reactivó una conversación más amplia: ¿qué tan seguros están médicos, enfermeras y personal administrativo frente a usuarios molestos? En redes sociales, ciudadanos y colectivos exigieron que el caso no quede solo como una indignación momentánea, sino que derive en medidas de prevención, protección y sanciones claras ante amenazas en espacios de salud pública.

      Más allá del video viral, el caso deja una pregunta incómoda sobre el sistema de salud: ¿cómo garantizar una atención digna cuando quienes trabajan en primera línea también enfrentan agresiones, presión y violencia cotidiana?

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