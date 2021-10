SCJN defiende los cigarros electrónicos; Prohibición es inconstitucional

Con siete votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la prohibición absoluta en México de los cigarros electrónicos y vapeadores es una medida desproporcionada e inconstitucional.

"La prohibición tendrá que ser directa sobre las particularidades propias de éstos productos, no por no ser similares al tabaco, por eso me parece inconstitucional en este caso", dijo durante su participación la Ministra, Ana Margarita Ríos Farjat.

Si bien en lo general se ve como inconstitucional y desproporcionada la prohibición de los productos similares al tabaco, existieron cuatro reservas que se conversarán en privado por el Pleno.

"Ahorita el pronunciamiento es si esta prohibición es constitucional o no, no nos estamos pronunciando si eventualmente se genera la inconstitucionalidad y se regula de otra forma, no estamos adelantando un criterio que analizaremos en ese momento", refirió Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.

Algunos votos concurrentes estuvieron relacionados a la violación de la libertad de comercio y al libre desarrollo de la personalidad; si la prohibición es por temas de salud se debe regular desde otras políticas.

Con esto se resolvió la contradicción de tesis 39/2021 en relación con la constitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Alejandro Svarch, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, han empleado para prohibir el consumo de cigarros electrónicos.