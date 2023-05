Se deslinda AMLO de Ricardo Mejía y le exige que deje usar su imagen

CIUDAD DE MÉXICO. – A diez días de las elecciones para gobernador de Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador le exige a Ricardo Mejía Berdeja deje de utilizar su nombre y su imagen para conseguir votos para su candidatura y se deslinda completamente del abanderado del PT.

En las últimas semanas, a través de redes sociales, publicidad en espectaculares y propaganda, simpatizantes de Ricardo Mejía Berdeja candidato a la gobernatura por el Partido del Trabajo han señalado que el "Tigre" es el verdadero candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Criticó duramente a Ricardo Mejía Berdeja, quien, pese a que no ganó la encuesta, y se fue a otro partido, ahora sí asegura ser el verdadero candidato del presidente y de la Cuarta Transformación.

"Ese es un acto de deshonestidad, es engañar a la gente. Como voy a estar yo apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no esta pensando en el interés general que nosotros defendemos, que es el interés público", dijo textualmente el también líder moral de Morena.

Asimismo, dejó en claro que é no tiene nada que ver políticamente hablando con Ricardo Mejía Berdeja, asegurar:

"Quiero aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía. No tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue, sin decir adiós. No quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él. Se me hace un acto de deshonestidad él estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando yo no tengo relación con él".

López Obrador, señaló que su movimiento no lucha por cargos públicos, sino por ideales y principios y criticó a quienes como Ricardo Mejía se sienten merecedores de las candidaturas de su partido quienes exigen: "Yo quiero ser, es que a mi me toca".

Dijo que quienes quieren obtener candidaturas con chantajes y exigencias actúan de forma inmoral, "dejando trozos de dignidad en el camino, mintiendo. Asi no es y no se debe de engañar a la gente".

Andrés Manuel López Obrador, defendió el método de encuestas para la definición de candidatos de Morena y reiteró el llamado a los aspirantes a ocupar la silla presidencial en el 2024 a respetar los resultados que arrojen: "El o la que gane la encuesta de Morena para ser candidato o candidata presidencial, a esa persona voy a apoyar".

Dejó en claro que aunque fuera su hermano o su hijo quien quisiera competir por una candidatura en su partido, deberá de someterse a una consulta y sobre todo deber de aceptar los resultados.