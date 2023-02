Se desplomó inversión de España en México tras la pausa de relaciones

Hace mas de un año, el presidente de la republica, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las Secretaria de Relaciones Exteriores poner en pausa las relación con España, esto debido a que el mandatario señalaba que España no veía a México como su igual.

"Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben", declaró en esa ocasión el mandatario. "Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España", agregó el presidente.

Un años después de estas declaraciones la Inversión Extranjera Directa de España a México se desplomo, reportando una caída del 62% interanual en 2022.

La Secretaría de Economía señala que en el año que las relaciones entre ambas naciones, la la inversión de España se ubicó en USD 1,637.9 millones, una cantidad muy inferior a los USD 4 mil 282.8 millones que se registraron en el 2021.

Según los mismos datos de la Secretaría de Economía, al cierre del 2022, hay 7 mil 060 empresas de origen español con fujos de IED en México. La dependencia destaca que 2022 es el año, desde que tiene registro la Secretaría de Economía (1999), con el menor número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México, con 190.