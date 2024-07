¿Se divorciará? AMLO aclara lo que sucederá cuando deje la presidencia

Tal y como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública una vez deje su mandato, no obstante, aclaró que su relación con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller continuará vigente.

Ello ante los rumores que han salido últimamente respecto a lo que sucedería entre el político y la escritora cuando el propio AMLO se mude a su quinta en Palenque, Chiapas, después del 1 de octubre de 2024.

"Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús (su hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar", indicó en su rueda de prensa.

Cuando pase a vivir en territorio chiapaneco, López Obrador se concentrará en distintos puntos, uno de ellos a elaborar un libro sobre el México prehispánico, alegando que no hay muchas investigaciones sobre este tema.

"Deseo, y creo que lo voy a lograr, que me apasione esta investigación y, si logro eso, como se dice coloquialmente: ¡ya la hice! Porque es un cambio de vida. Voy a tener una rutina distinta y lo central va a ser escribir seis u ocho horas diarias, pero si me involucro, y estoy seguro que lo voy a lograr y que va a ser así, voy a ser muy feliz", respondió.

Especificó que su obra literaria estará centrada en los códices y traducciones de glifos que actualmente están limitadas a la cultura maya.

"Yo tengo la dicha de que viví en comunidades indígenas, trabajé en comunidades indígenas, entonces conozco bastante sobre organización social, comunitaria, sobre tradiciones, costumbres, lenguas y voy a reconstruir", alegó.

Apuntó que cuando se aleje de la vida pública cerrará sus redes sociales y no influirá en el trabajo de Claudia Sheinbaum, en quien recaerá el peso del modelo de la Cuarta Transformación.