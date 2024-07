Se entrega presunto feminicida de Paola Andrea en Ciudad Obregón, Sonora

Sergio Daniel "N" se entregó de manera voluntaria a la Fiscalía de Ciudad Obregón, Sonora, tras ser considerado como el principal sospechoso en la muerte de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores.

"Vengo a presentarme voluntariamente a la Fiscalía de Ciudad Obregón porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar", dijo Sergio Daniel "N".

A través de un video difundido en redes sociales, Sergio Daniel "N" dijo que, tras la difusión de noticias sobre el hallazgo de los restos de Paola Andrea, él y su familia recibieron amenazas.

"Me vine por miedo y he tenido varias amenazas y cómo voy a presentarme a una ciudad donde estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia, entonces yo vengo a presentarme y que se me lleve un juicio, pues que se tenga que llevar.

"Me están señalando por una desaparición y ahorita están diciendo -yo desconozco, no he querido ver- que ya encontraron a la persona y pues más que nada vengo a presentarme voluntariamente a llevar el juicio", dijo.

AVANCE INFORMATIVO



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en cumplimiento del derecho de acceso a la información de la población, da a conocer que se ejecutó una orden de aprehensión por colaboración con la Fiscalía de Baja California a Sergio Daniel "N".... pic.twitter.com/xel4wmvbAD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) July 12, 2024

A su vez, dijo que él estaba escondido por miedo, esto por las amenazas recibidas y por la visita de presuntos judiciales a su casa.

"Estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he recibido porque la gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia, ya han ido judiciales a la casa y por eso vengo", finalizó.

Tras la entrega de Sergio Daniel "N", la Fiscalía de Sonora informó que se había ejecutado una orden de aprehensión en contra de este hombre y que en las próximas horas sería trasladado a Baja California para dar continuidad a la investigación.

¿Cómo fue la desaparición de Paola Andrea?

Paola Andrea Bañuelos Flores desapareció la madrugada del lunes 8 de julio tras solicitar un taxi por aplicación, esto luego de acudir a en un bar ubicado en boulevard Benito Juárez, en Mexicali.

Eran las 02:00 horas y la joven abordó el vehículo, pero no regresó a casa, lo que alertó a sus familiares y amigos. La desaparición de Paola fue reportada a las autoridades, quienes procedieron con la investigación, logrando encontrar el vehículo involucrado en este caso.

El auto estaba en una vivienda del fraccionamiento Praderas del Sol. A partir de ese momento, Sergio Daniel "N" fue identificado como el principal sospechoso de la muerte de Paola Andrea.

Paola Andrea fue localizada sin vida en el ejido Islas Agrarias, Mexicali, Baja California. Al momento del hallazgo, las autoridades comprobaron que las características de los restos localizados correspondían a los de Paola Andrea.

"Estaba en un terreno alejado, expuesta al sol y así como la ropa e indumentaria, el día que desapareció cuando abordó un vehículo de plataforma", declaró la titular de la fiscalía General de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.