Se forma un ojo de agua en mar de Playa del Carmen

Quintana Roo.- En redes sociales ha comenzado a viralizarse el surgimiento de un ojo de agua dulce en el mar de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Esto sucedió después de que en la plataforma de TikTok, un joven identificado como "Chacho Rivera", compartiera un video grabado el pasado 24 de junio. En el video, se muestra cómo surgió un ojo de agua donde él estaba nadando. "Estoy nadando en un cenote que brotó justo enfrente del portal maya, en Playa del Carmen. No hay nada de sargazo, toda esta es agua dulce, y aunque esté nublado, hace calor", mencionó Rivera. "Cuánta agua brota de aquí, de estas piedras, justo en la playa. Es increíble, está muy fuerte la corriente, no me puedo acercar", agregó.

Son 12 los ojos de agua y descartan peligro

Más tarde, Lourdes Várguez, secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático en Solidaridad, informó que existen en total 12 manantiales naturales en la costa caribeña.

"Es parte de nuestro ecosistema. El municipio está atravesado por diversos ríos subterráneos que llevan agua dulce hasta la zona federal marítimo-terrestre", mencionó.

Miles de usuarios en TikTok expresaron su preocupación por la posibilidad de que la arena colapse y por la mezcla de agua dulce con salada.

"Mi ansiedad al pensar que alrededor de ese ojo de agua colapse la arena y se los trague a todos", comentó un usuario. "Preocupación, donde brota tanta agua hay mucha profundidad y remolino, y si se revienta, te jala la corriente. Es difícil salir", agregó otro.

Ante el temor de las personas, Várguez aseguró que este fenómeno no representa ningún peligro para el mar ni para los visitantes, ya que el ojo solo expulsa agua y no la succiona.

"A diferencia del de Cozumel, que fue una perforación, los de Playa del Carmen son totalmente naturales y no representan ningún peligro porque expulsan agua, no succionan", explicó.

Sin embargo, recomendó a los turistas no meterse a los ojos de agua debido a que se desconocen sus profundidades.