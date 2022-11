Se hace presente el frente frío número siete

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se registrarán temperaturas de hasta -10° C en estados del norte del país debido a la presencia del frente frío núm. 7 que, a su vez, interaccionará con una vaguada polar y la corriente de chorro subtropical.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta -5° C en Baja California, Sonora y Zacatecas.

Por otra parte, la depresión tropical Lisa aún se localiza sobre el suroeste del territorio, en el Golfo de México, a 100 km al noreste de Puerto de Veracruz. Sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche.

Pronóstico

Mesa del Norte: Cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Ambiente matutino fresco, siendo frío a muy frío con posibles heladas sobre sierras de Aguascalientes y Zacatecas, percibiéndose gélido y con heladas en zonas serranas Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido en zonas de San Luis Potosí y fresco en zonas serranas.

INFOBAE