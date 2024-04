Se vio pen...: Candidato de Morena insulta a Sheinbaum y dice que fue hackeo

El candidato de Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón, en Ciudad de México, Javier López Casarín, insultó por medio de X a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de este partido, mientras lanzaba sus propuestas en el primer debate presidencial organizado por el INE.

"No me jod..., se vio muy pende... Claudia, no supo responder nada", escribió la cuenta del político, quien más tarde publicó en su perfil de Facebook que todo había sido obra de un presunto hackeo.

"Informo que hace unos momentos, mi cuenta de X, antes reconocida como Twitter, ha sido objeto de un ciberataque. Les pido hacer caso omiso a la información generada en ese canal. Una vez recuperado el acceso a la cuenta correspondiente, le haré de su conocimiento", redactó.

Asimismo condenó el supuesto hurto de identidad y continuó señalando que todo era una fake new, algo que algunos usuarios rechazaron.

"Condeno este tipo de actos cobardes que en medio de este contexto electoral, pretenden instalar la desinformación y resquebrajar la unidad de nuestro movimiento", complementó.

Claudia Sheinbaum se dice vencedora en el debate

Minutos después de concluido el primer careo con los también candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, Claudia Sheinbaum se proclamó vencedora en sus redes sociales.

"¡Ganamos el debate! Tenemos el mejor proyecto y el apoyo del pueblo de México", escribió a la par que publicó una foto donde aparece ella con la mano en alto.

Después, esta mañana de lunes 8 de abril, Sheinbaum Pardo compartió una gráfica realizada por El País, que muestra que la morenista salió avante en este primer debate presidencial con un 46 por ciento.

El segundo lugar le perteneció a Gálvez Ruíz con un 25 por ciento y el candidato por Movimiento Ciudadano se quedó en el tercer puesto, con el 10 por ciento de las preferencias.