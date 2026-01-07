SRE actualiza costos de pasaporte mexicano: ¿Qué cambios hay?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la actualización anual de los costos para la expedición del pasaporte mexicano, los cuales registran un incremento a partir de este mes de enero de 2026. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos confirmó que, por el momento, las tarifas para el procesamiento de la visa estadounidense (MRV) se mantendrán sin cambios respecto al cierre del año anterior.

Este ajuste en el pasaporte responde a la actualización por inflación y derechos federales establecida en la Ley Federal de Derechos. La dependencia subrayó que se mantiene el descuento del 50% para adultos mayores (más de 60 años), personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Tarifas de la Visa Estadounidense

A pesar de las tensiones diplomáticas recientes y el cambio de administración en Washington, el Departamento de Estado no ha modificado las tarifas para las categorías de visa no inmigrante más comunes. Los pagos realizados siguen teniendo una vigencia de 365 días a partir de la fecha de emisión del recibo.

Vigencia Costo Regular Con Descuento (50%)

3 años $1,755 MXN $875 MXN

6 años $2,395 MXN $1,195 MXN

10 años $4,135 MXN $2,065 MXN

Visa de Turista/Negocios (B1/B2): $185 USD (aprox. $3,180 - $3,300 MXN, dependiendo del tipo de cambio).

Visas de Estudiante (F, M, J): $185 USD.

Visas basadas en empleo (H, L, O, P, Q, R): $205 USD.

Citas y tiempos de espera

La SRE informó que la disponibilidad de citas para pasaportes se ha normalizado en la mayoría de las delegaciones del país, permitiendo obtener el documento el mismo día del trámite. Sin embargo, para la visa estadounidense, los tiempos de espera para entrevistas de primera vez en la Ciudad de México y Guadalajara continúan superando los 12 meses, por lo que se recomienda a los viajeros planificar sus renovaciones con antelación.

Se recuerda a los usuarios que el pago del pasaporte debe realizarse exclusivamente en ventanillas bancarias autorizadas y nunca a través de transferencias a cuentas personales o tiendas de conveniencia, para evitar fraudes.