Secretaria de Salud se muda a Guerrero a finales de año: AMLO

A finales de este año se espera que la Secretaría de Salud (Ssa) cumplimente su traslado a Guerrero, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al reconocer que este es uno de los compromisos que aún no ha cumplido, el mandatario explicó que ya se avanza en esto, pues la pandemia por Covid-19 complicó el panorama para llevarlo a cabo.

"Es un compromiso pendiente que no se ha podido cumplir. Cuando tomé posesión en 2018 hice 100 compromisos con el pueblo y he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del Gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para a enfrentar el Covd-19 y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito", sostuvo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que, por ejemplo, la Secretaría de Energía ya está ubicada en Villahermosa, Tabasco; no obstante, aún falta que más dependencias que se trasladen a otras entidades como la de Bienestar, a Oaxaca; Educación Pública, a Puebla; Turismo, a Quintana Roo; Pemex, a Campeche; Economía, a Nuevo León.

En el caso de la Ssa explicó que hay apoyo del gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo, pues será esta entidad la que aporte el edificio en el que se ubicará la dependencia federal. El presidente detalló que el inmueble ubicado en Acapulco tiene espacio para mil 500 servidores públicos; sin embargo, actualmente está subutilizado, ya que sólo tiene ocupada 20 por ciento de su capacidad para el sistema de cámaras de vigilancia.

Aclaró que en éste y el resto de casos, se apoyará a los empleados de base que, de manera voluntaria decidan trasladarse a otra entidad, en lo que se refiere a vivienda, la educación de sus hijos.

Nos llevará tiempo y debe ser de manera voluntaria, en el caso de trabajadores de base, hay que ayudarlos para que tengan vivienda, que esté garantizada la escuela de sus hijos y que ellos acepten", dijo.

En el caso de los trabajadores de confianza, el Gobierno federal buscaría "ayudarlos a que tengan facilidades y tengan dónde vivir", incluso con la obtención de créditos de vivienda. Cabe destacar que las secretarías que se mantendrán en la Ciudad de México serán la de Marina-Armada de México, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y la Presidencia.