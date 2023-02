Secuestrado se escapa de sus captores y vecina la confunde con ladrón

Un total de 5 personas fueron rescatadas después de que una vecina de Tlajomulco, Jalisco, aviso a las autoridades de la presencia de personas privadas de su libertad en dos casas cercanas, esto gracias a que uno de los afectados logro avisar de la situación.

Este momento quedo gravado en video, cuando uno de los secuestrados logro escapar de la casa de seguridad donde lo tenían y pudio ayuda a la vecina. Sin embargo, esta termino confundiendo al joven que pedía ayuda por un ladrón.

Policías municipales de Tlajomulco de Zuñiga descubrieron una casa de tortura en el fraccionamiento La Alborada donde había varias personas privadas de la libertad. Algunas de las víctimas escaparon por las azoteas. Se reportan seis personas lesionadas y una más fallecida. pic.twitter.com/z0dmQBzFbH — ??José Luis Escamilla ?? (@escamillajluis) February 3, 2023

En el video la mujer le reclama que este no podía estar en el lugar, debido a que era propiedad privada, además le reclamo por haber quebrado una ventana, pero el joven le mostro que este estaba esposado, dejando en claro que este no era un victimario, si no la victima.

Al final se supo que no sólo era ese hombre, sino que eran 6 personas en total, 5 vivos pero lesionados y una persona muerta.

Los secuestrados dijeron haber sido privados de la libertad entre el 29 de enero y el 2 de febrero.