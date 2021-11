Segob reconoce crisis humanitaria en México

INFOBAE.- Durante la primera visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación (Segob) admitió que México está atravesando una "crisis humanitaria" en cuestión de desapariciones forzadas.

"Es la herencia más dolorosa que enfrenta el Gobierno de México, y donde hacemos el mayor esfuerzo para sumar a instituciones públicas en distintos órdenes, y de todos los poderes de la Unión, para superar esta lamentable situación"

De acuerdo con los registros recabas por Carmen Rosa Villa, jefa de la delegación del CED de la ONU en México, existen 94 mil desapariciones en México, y fue hace unos meses, en agosto, cuando Encinas estimó que se proyectan hasta 100 mil desaparecidos para fin de año.

En este contexto, aseguró que el gobierno Federal lucha contra la "crisis humanitaria" a través de un nuevo paradigma en materia de políticas públicas y responsabilidades del Estado". De igual forma, el funcionario sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para que el Estado asuma la responsabilidad y a su vez, garantice el derecho de las personas "a ser buscadas".

En 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, era un esquema inoperante. "Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias", agregó.

Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que es histórica la visita del CED, ya que es la primera que realiza desde su conformación en 2010 a otro Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

México había solicitado la visita desde 2013, pero fue hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que finalmente se pudo concretar. Es así, que el comité visitará 12 entidades federativas para celebrar reuniones con autoridades del Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil.

.

Colectivos dan bienvenida a Comité de desparecidos de ONU que visitará México

Este domingo, colectivos y organizaciones de derechos humanos dieron la bienvenida al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y pidieron al Gobierno federal que coopere con dicha comisión.

"Damos la bienvenida al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su primera visita a un país, agradeciendo que se haya puesto la mirada en la grave problemática que vivimos en México", señalaron en un comunicado difundido por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

A partir del próximo lunes, el CED realizará su primera visita a México, la cual se prolongará hasta el 26 de noviembre y pretende estar en 12 de los 32 estados del país donde se reunirá con autoridades e identificará medios para afrontar las desapariciones forzadas.

La visita es la primera después de que el presidente mexicano López Obrador, pidiera en agosto de 2020 reconocer la competencia de este comité. Si bien exaltaron la importancia de la CED en México, también llamaron al Gobierno federal a cooperar con ellos "sin restricción y de forma transparente". Asimismo, exigieron que asuma "compromisos claros y precisos", además de cumplir "de buena voluntad" todas las recomendaciones que el CED emita.

Por otra parte, recordaron que "la búsqueda en vida es urgente" y señalaron que actualmente existen en México 94 mil 86 personas desaparecidas o no localizadas. Lamentaron que aún no exista coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación.