Senadores rechazan investigar a la UNAM; Cierran filas por científicos

CIUDAD DE MÉXICO. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se deslindaron de la propuesta del senador Armando Guadiana de investigar a la UNAM y a otras universidades públicas.

Monreal Ávila dijo que, en lo personal, no respalda la propuesta de su colega para pedir que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a la UNAM y a las universidades estatales, pues le parece "una exageración".

En tanto, Santiago Nieto Castillo publicó en su cuenta de Twitter que "La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos".

Armando Guadiana, flanqueado por varios senadores de Morena, como César Cravioto, Antares Vázquez, Eva Galaz, Lucía Meza y Américo Villarreal, informó que promueve una petición oficial del pleno del Senado para que la UIF investigue a las universidades.

Momentos después, al desatarse un evidente rechazo en redes sociales a las palabras de Armando Guadiana, el líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, expresó que "no avalo lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación a las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para quienes hacen ciencia en este país. Hay que fortalecer a las universidades, no hay que perseguirlas.

Y yo creo que se va a aclarar. Tengo respeto por el Fiscal. Tengo respeto por el ministerio público, por los jueces de la causa y estoy seguro que se aclarará, pero de manera personal, como universitario, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy de la UNAM y siempre voy a defender a la UNAM; porque de ahí surgí y me siento orgulloso maestro y catedrático de la UNAM. Así de que ánimo. Goya saldrá adelante", dijo.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal dijo: "yo sí creo que debemos conversar con la Fiscalía y también creo que debemos conversar con la directora de Conacyt. Haber denunciado a la comunidad científica, por delitos por los que la naturaleza de ellos implica un peculado, delincuencia organizada, asociación delictuosa no es cualquier cosa. No es un tema trivial. Yo creo que también estableceremos comunicación con ella".

Recordó que el tema está en la Fiscalía y en juzgados; por eso "les llamamos para que actúen con juicio, con moderación y con prudencia. Y yo lo repito: si me preguntan de qué lado estoy; estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy; estoy del lado de los científicos. Si me preguntan de qué lado estoy; estoy del lado de la justicia y por eso me parece que esto se aclarará y que lejos de buscar una raja política, deberíamos buscar una solución pacífica y una solución que le permita al país reconciliarse".

Hacemos un llamado a la moderación y a la prudencia porque son momentos muy complejos en la vida nacional", finalizó el coordinador de los senadores de Morena.

PREMIOS NACIONALES PIDEN PARAR EL ACOSO

Premios Nacionales de Artes y Ciencias exigieron que se detenga el hostigamiento contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y exfuncionarios del Conacyt.

En un pronunciamiento, advirtieron que la persecución en contra de científicos se vuelve aún más inquietante cuando ahora se agrupa a instituciones que realizan contribuciones de primer nivel al conocimiento de las necesidades sociales, sanitarias, económicas y culturales del país con irregularidades halladas en unos pocos funcionarios universitarios en sexenios pasados.

Roger Bartra, Francisco Bolívar Zapata, Marcelino Cereijido, Carlos Coello, Concepción Company, José Antonio de la Peña, Fernando del Río, Alejandro Frank, Néstor García, Canclini,Margo Glantz, Alfredo López Austin, Eduardo Matos Moctezuma, Herminia Pasantes, Shri Krishna Singh y Diego Valadés piden a las autoridades fortalecer, expander el saber y sostener los trabajos que las comunidades científicas están dispuestas a intensificar para el bienestar de la sociedad, ante las reiteradas acusaciones y amenazas a científicos con gran reconocimiento nacional e internacional.

EN EL SENADO CIERRAN FILAS EN RESPALDO A LOS ACADÉMICOS

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD cerraron filas en apoyo de los académicos que son acusados por la Fiscalía General de la República de crimen organizado y lavado de dinero, a petición de la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, planteó que el fiscal comparezca ante el Senado para que explique las decisiones que ha asumido en los últimos meses.

La panista Nadia Navarro, la encargada de expresar la posición del grupo parlamentario del PAN, dijo que la insistencia de la Fiscalía por encarcelar a los científicos "es un exceso; lo lamentamos profundamente y, como sabemos, no es una novedad, en Morena ha existido un desprecio absoluto a la ciencia, la tecnología".

Recordó que la desaparición de fideicomisos fue el primer golpe a la comunidad académica y "hoy, de manera artera, de una manera traicionera; de una manera ilegal, existe la persecución de científicos. Esta comunidad a la que respaldamos y le daremos acompañamiento".

En tanto, la priista Beatriz Paredes Rangel planteó a nombre de su bancada "solicitar a las autoridades que actúen con estricto apego a derecho, con prudencia y con objetividad. Desnaturalizar la aplicación de la ley, suponiendo que hay delitos que no se relacionan ni con la personalidad, ni con responsabilidad ni con la actividad que realizan los científicos y los académicos, lesionan la credibilidad de nuestro sistema jurídico.

Que no se usen subterfugios que eviten el que un ciudadano y especialmente alguien que se ha dedicado a servir a la sociedad con la investigación científica y la función académica, sean lesionados vinculándolos con asuntos que están muy lejos de la naturaleza de sus actividades. Exigimos se actúe con estricto apego a derecho y expresamos nuestra solidaridad", dijo.

Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Mancera, del PRD, aprovecharon su turno en tribuna para expresar, cada uno en su momento, el respaldo a la comunidad académica.

Miguel Ángel Mancera hizo también un reconocimiento a la UNAM por el reciente 111 aniversario de su integración como Universidad Nacional de México.

Delgadillo se dirigió al Presidente de la República para expresar que "las mujeres y los hombres que hacen ciencia no son enemigos, son aliados de México. En Movimiento Ciudadano condenamos la agresión que el gobierno está ejerciendo en contra de la comunidad científica. Nuestro país necesita fortalecer y desarrollar la ciencia y dejarle de poner obstáculos".