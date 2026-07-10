Claudia Sheinbaum confirma deuda de Alonso Ancira a Pemex

El caso Agronitrogenados volvió a ocupar un lugar en la agenda pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha terminado de cubrir el monto establecido en el acuerdo reparatorio firmado con Pemex pues adeuda un último pago.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que el incumplimiento en los pagos provocó que se reactivara el proceso judicial en el que está involucrado el empresario, quien enfrenta una investigación relacionada con la venta de la planta de Agronitrogenados.

'Falta un último pago, le pedí a la fiscal una solicitud de información, ella dijo, no, todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento y le pedí que si pudiera informarlo para que conociera toda la gente su situación'.

Acciones de la autoridad

Sobre si seguirá exigiendo el pago, la mandataria dijo qué se continuará con el seguimiento del caso, aunque Ancira se encuentre en Estados Unidos. 'Sí por supuesto, porque todavía hay un recurso que debe, lo que pasa es que él se fue a vivir a Estados Unidos', puntualizó.

Ancira fue detenido en 2019 y posteriormente extraditado desde España en 2021 para enfrentar el proceso en México. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo seguimiento de las autoridades federales.

Detalles confirmados

El acuerdo reparatorio identificado como 211/2019 fue celebrado entre Altos Hornos de México y Pemex, con el objetivo de cubrir un monto total de 216 millones 664 mil 40 dólares. Según lo pactado, el primer pago se realizó el 30 de noviembre de 2021 por 50 millones de dólares, mientras que el segundo depósito, por 54 millones de dólares, fue cubierto en noviembre de 2022.

El tercer pago, que representa la mayor parte del convenio, asciende a 112 millones de dólares. Inicialmente debía liquidarse en noviembre de 2023; sin embargo, recibió una prórroga de un año y, hasta la fecha, permanece pendiente.