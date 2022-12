"Serán coahuilenses quienes decidan candidato de Morena a gobernador: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. - Aunque aseguró que él no participa en la designación del candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su único favorito es el subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien por cierto ocupa el tercer lugar de populardad en la entidad.

Las encuestas de opinión realizadas en Coahuila, posicionan como los favoritos del electorado al senador morenista Armando Guadiana Tijerina y al joven político Luis Fernando Salazar, posicionado en tercer lugar a Ricardo Mejía Berdeja, pese a que está respaldado por el aparato de comunicación del gobierno federal.

Entrevistado sobre el tema en la conferencia de prensa Mañanera de hoy martes, López Obrador señaló: "yo no participo en esos procesos" aunque al subsecretario de seguridad fue el único que mencionó por nombre.

"Ricardo Mejía, es un buen servidor público, pero no estoy involucrado en ese proceso. De él (Ricardo Mejía) sí puedo hablar bien, es una gente trabajadora, con convicciones, honesta, pero van a ser los ciudadanos de Coahuila los que van a decidir" aseguró AMLO.

Señaló que ya no es como antes, cuando el presidente de México designaba al candidato y al gobernador, "ya no es así, para los que todavía hablan de que no hay cambios. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente"

Finalmente reiteró: "por lo que me preguntas acerca de los candidatos, No, eso la gente lo va a decidir".