Sheinbaum confirma su participación en celebración del Zócalo el 6 de diciembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que estará presente en la celebración del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, un evento convocado por Morena para reconocer los avances alcanzados durante siete años de transformación. La mandataria afirmó que esta movilización surge como un espacio para quienes desean celebrar los cambios logrados, pese a los intentos opositores de generar "narrativas falsas" en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

En su conferencia matutina, Sheinbaum expresó que en sus giras por los estados percibe un ambiente de entusiasmo social. Aseguró que, contrario a lo que muestran algunos videos difundidos por detractores, encuentra "mucha alegría y mucho cariño" de la población.

Para la Presidenta, la convocatoria responde a un sentimiento colectivo de reconocimiento hacia los programas y acciones que, afirma, han transformado la vida de millones de familias mexicanas. Sheinbaum destacó que la ciudadanía tiene motivos para respaldar esta convocatoria, principalmente por los avances en vivienda, programas sociales y obras de infraestructura. Resaltó que más de 5 millones de familias han sido beneficiadas con la reestructuración o condonación de créditos del Infonavit, incluyendo a personas que durante décadas enfrentaron deudas "injustas e impagables".

Asimismo, explicó que en este primer año de su administración ya comenzó la entrega de nuevas viviendas edificadas en terrenos asegurados por el gobierno federal. El nuevo modelo crediticio, agregó, reduce requisitos y facilita el acceso a trabajadores de ingresos bajos y medios, lo que impulsa un desarrollo más equitativo.

¿Cuáles son los avances destacados?

La presidenta insistió en que estos logros representan transformaciones profundas que justifican la celebración nacional convocada por su movimiento. DATOS CURIOSOS

· Más de 5 millones de familias obtuvieron beneficios en sus créditos Infonavit

· La entrega de nuevas viviendas inició durante el primer año del gobierno

· Morena reporta más de 900 km rehabilitados en la Mixteca

PROGRAMAS SOCIALES, INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN ENTRE LOS AVANCES

Sheinbaum enumeró programas y acciones que considera parte del progreso alcanzado:

· Apoyo universal para mujeres de 60 a 64 años

· Beca universal para estudiantes de secundaria

· Nuevas preparatorias y universidades públicas

· Rehabilitación y construcción de carreteras, incluida la repavimentación de más de 900 kilómetros en la Mixteca

La mandataria aseguró que estos avances consolidan un cambio tangible en el país. "¿Cómo no celebrar? Nuestro país ha cambiado y el pueblo lo sabe", afirmó durante la conferencia.

Con esto, Sheinbaum invita a la ciudadanía a participar en la movilización del 6 de diciembre, vista como una jornada de reconocimiento colectivo al proceso de transformación impulsado por su gobierno y por Morena.