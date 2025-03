Sheinbaum critica a Salgado Macedonio por nepotismo

Claudia Sheinbaum criticó la insistencia de Félix Salgado Macedonio en buscar la candidatura al Gobierno de Guerrero para suceder en el cargo a su hija Evelyn. Esto después de la reforma de la presidenta busca evitar los actos de nepotismo.

"Cerraré mi pico... respaldo con todo mi amor a Morena. Me puedo esperar hasta el 2033", afirma el senador Félix Salgado Macedonio tras el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/SJBOqNtv4r — Azucena Uresti (@azucenau) March 3, 2025

La presidenta mostró su desdén por las intensiones de Félix Salgado Macedonio de buscar la gobernatura de Guerrero, esto a pesar de que hace algunos días afirmó que no lo haria.

"Pues sí pero hace como 15 días también dijo que él no iba a ser candidato (...) Yo me quedo con la declaración de hace 15 días".

"La presidenta Morena dijo que si en la Constitución queda (la reforma contra el nepotismo y no reelección) hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van poder ser familiares, tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero no creo que les vaya a ir muy bien", dijo.

Pese a que en un inicio había dicho que no, Salgado Macedonio, señaló que si este gana las elecciones, no sería un acto nepotismo, afirmando que "el pueblo lo habría elegido".