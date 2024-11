Sheinbaum defiende estrategia de seguridad de AMLO

En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien el dia de ayer, critico la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador.

La mandataria minimizó las advertencias del embajador, asegurando que este cambia de opinión con el tiempo, poniendo en duda si sus afirmaciones serán las mismas en el futuro.

"Vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice al otro día; tal fue el caso de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien y una semana después dijo que iba a ser muy malo para México", recordó la presidenta.

"Entonces, cuál declaración escuchamos, ¿la de ayer o la de hace unos meses?. Tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede no declarar primero una cosa y luego declarar otra", destacó la presidenta.

El embajador señaló que debido a México y Estados Unidos son socios comerciales, la seguridad de ambas naciones debe de ser una necesidad compartida. Ante esto, la mandataria señalo que México es una nación independiente.

"Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación porque es muy importante, porque tenemos una frontera común, tiene que haber diálogo de alto nivel (...) además somos socios comerciales pero no subordinación, eso no", reiteró Sheinbaum ante la prensa.

El embajador Ken Salazar criticó la estrategia de "abrazos, no balazos" afirmando que el mandatario llegó a rechazar paquetes de ayuda por parte de Estados Unidos para enfrentar la inseguirdad.

"Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés: No le pongan el esfuerzo en apoyar a las policías ¿entonces qué pasa? Que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir (...) Es lo que espanta a uno, que no va a haber la inversión que se requiere acá en México para de verdad llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver", expresó Salazar ante los medios.