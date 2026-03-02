Contactanos
Reforma electoral de Claudia Sheinbaum genera controversia con el PT

Sheinbaum enfatizó que su propuesta mantiene la esencia de la representación proporcional en el sistema electoral.

Por Staff / La Voz - 02 marzo, 2026 - 03:48 p.m.
Reforma electoral de Claudia Sheinbaum genera controversia con el PT
      Choque con el PT por reforma electoral: Sheinbaum dice que no debatirá y que la gente verá quién vota

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas del Partido del Trabajo (PT) contra la reforma electoral del Ejecutivo y aseguró que no se construirá un "partido de Estado", al tiempo que confirmó que este lunes 2 de marzo por la tarde se enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados, tras una última revisión.

      "Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso", dijo la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse al posicionamiento del PT en contra del proyecto.

      Sheinbaum sostuvo que su propuesta mantiene la esencia de la distribución de las representaciones proporcionales y afirmó que su compromiso es presentar el proyecto. "Yo cumplo con la gente, y la gente sabrá quién votó a favor y en contra", declaró.

      El PT, por su parte, afirmó en un comunicado: "¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!", y expresó su rechazo a lo que consideró un regreso a prácticas asociadas con el antiguo partido de Estado.

