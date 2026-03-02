Shakira reunió a 400 mil personas en el Zócalo: Claudia Sheinbaum lo confirma

´Escondidita en la ventana´... así vivió Claudia Sheinbaum el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

La mañana posterior al multitudinario concierto de Shakira en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó unos minutos de su conferencia para hablar del espectáculo que convirtió el corazón de la capital en un escenario masivo.

Con una sonrisa discreta y tono distendido, la mandataria preguntó a los reporteros: "¿Qué tal el concierto de ayer?". Reconoció que no lo vio completo, pero sí siguió una parte de la transmisión oficial. Incluso bromeó sobre haberse asomado por la ventana para escucharlo mejor. "Claro que desde arriba se oía todo y luego un ratito ahí desde la ventana para que nadie me viera escondidita... no, no llegué a tanto", dijo entre risas.

Impacto en la comunidad

Más allá del comentario ligero, subrayó el nivel del espectáculo y el profesionalismo de la artista colombiana. Para la titular del Ejecutivo, se trató de un evento de gran formato que mostró la capacidad de convocatoria de la cantante y la relevancia cultural del espacio público más emblemático del país.

El concierto no solo ocupó la plancha principal del Zócalo. De acuerdo con lo informado por la propia presidenta, la asistencia se extendió hacia la Alameda Central y hasta el Monumento a la Revolución, configurando una marea humana pocas veces vista.

"400 mil personas, exactamente", puntualizó Sheinbaum al confirmar la cifra oficial. El dato coloca a Shakira entre los eventos con mayor asistencia en la historia reciente de la capital, superando registros de figuras internacionales como Paul McCartney, quien también ofreció un concierto masivo en ese mismo espacio.

Reacciones de la mandataria

Para la presidenta, el espectáculo evidenció el cariño que el público mexicano tiene por la intérprete de "Hips Don´t Lie". "Muy querida Shakira por las familias mexicanas", expresó, destacando el ambiente familiar que se vivió durante la jornada.