Claudia Sheinbaum y su impacto en la moda mexicana en el NYT

Sheinbaum, Djokovic y Bad Bunny sorprenden en la lista más influyente del NYT

La moda también cuenta historias, marca tendencias y refleja visiones culturales. Por eso, cada año, The New York Times publica The 67 Most Stylish People, una selección que reconoce a las figuras que redefinen el vestir y la expresión personal.

En 2025, la lista generó conversación global al incluir a tres nombres inesperados y poderosos: Claudia Sheinbaum, Novak Djokovic y Bad Bunny, quienes, desde mundos distintos, impulsan nuevas narrativas sobre elegancia, identidad y autenticidad.

Claudia Sheinbaum: la política que convirtió la moda en un mensaje cultural

La presidenta mexicana fue una de las inclusiones más destacadas del listado. El NYT subrayó cómo su estilo, lejos de ser un accesorio superficial, se ha convertido en un acto político y cultural. Su forma de vestir combina formalidad contemporánea con textiles y bordados indígenas, creando una estética que reivindica la identidad nacional.

Durante su primer año de gobierno, Sheinbaum estableció un sello propio: prendas sobrias, siluetas modernas y detalles artesanales cuidadosamente integrados. Según la autora del artículo, Vanessa Friedman, la mandataria fue seleccionada por su capacidad para elevar la moda indígena mexicana y usarla como una declaración de inclusión y orgullo cultural.

Además, el NYT destacó que Sheinbaum ha tomado medidas firmes frente a la imitación de diseños artesanales por parte de grandes marcas, impulsando discusiones sobre propiedad cultural y defensa de las comunidades creadoras. Su elección en la lista no solo reconoce su estilo, sino lo que este representa: un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Novak Djokovic: elegancia y disciplina en la moda masculina

El tenista serbio, conocido por su dominio histórico en el deporte, también aparece entre los más elegantes del año. El reconocimiento del NYT no proviene únicamente de su presencia en torneos de élite, sino de una imagen cuidadosamente construida: trajes impecables, preferencia por líneas limpias y una estética que mezcla disciplina deportiva con un aire clásico y sofisticado.

Djokovic, acostumbrado a ser referente dentro y fuera de la cancha, proyecta una elegancia que refuerza su figura como atleta y personaje público influyente. Su inclusión demuestra cómo la moda masculina sigue ampliando sus códigos para mostrar personalidad sin perder sobriedad.

Bad Bunny: la revolución estética que sigue marcando tendencia

En contraste con los tonos sobrios de Sheinbaum y Djokovic, Bad Bunny aparece como el gran disruptor de la moda 2025. El artista puertorriqueño continúa redefiniendo la estética pop global con un estilo que fusiona géneros, colores, siluetas experimentales y un enfoque que rompe cualquier convención sobre cómo debe vestirse una celebridad masculina.

Para el NYT, Bad Bunny representa una figura que moldea la conversación cultural a través de la moda, convirtiéndola en un medio de expresión política, emocional y artística. Su aparición en la lista reafirma su papel como uno de los creadores de tendencia más influyentes del mundo.