Sheinbaum habla sobre su llamada con Trump

En la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, la mandataria hablo sobre la llamada que sostuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, destacando que no se habló de los recientes aranceles.

La mandataria señaló que en la llamada se abordó el tema de la migración, fentanilo y la seguridad. Aunque la mandataria señalo que no se habló de los aranceles, los tres temas anteriores fueron las razones para imponer los aranceles en primer lugar.

"Le plantee la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció en enero de 2024 frente a un incremento de la migración que hubo en los últimos meses de 2023. Esta estrategia la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Todo esto se lo planté y le dije la caravana que puso en su publicación en realidad no va a llegar a la frontera norte, entonces pues evidentemente él reconoció este esfuerzo y además platicamos sobre otros temas", declaró.

"Él me planteó la crisis de fentanilo, me preguntó si en México teníamos problemas de consumo, le dije que realmente muy poco y me preguntó por qué. Le dije: Dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos. Pero además le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva en escuelas y medios de comunicación", explicó.

"Hablamos del tema de seguridad y le dije que en el marco de nuestra soberanía hay muchos esquemas de colaboración. Hasta ahí fue la conversación y habrán otras ya de manera directa", concluyó.

Por su parte, Donald Trump compartió que su llamada con la presidenta Sheinbaum fue productiva.