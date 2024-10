Sheinbaum justifica no celebrar captura del MZ

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, de nueva cuenta, defendió a Ismael El Mayo Zambada (MZ) después de que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lamento que el gobierno mexicano no vea como un triunfo la detención del MZ.

La mandataria nacional señaló que no puede aceptar la manera en la que el MZ fue llevado a Estados Unidos sin respetar las leyes internacionales.

“Comentábamos hoy en el gabinete (de seguridad): El fin no justifica los medios. No porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en la que se detuvo. La manera en la que haces las cosas también tiene fondo”, declaró.

“Hay comunicación entre el canciller y el embajador, hay reuniones. Nosotros siempre vamos a pedir respeto y condiciones de igualdad, que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones”, agregó.

El día anterior, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acuso a Estados Unidos de secuestrar al Mayo Zambada (MZ) de manera ilegal. Cabe mencionar que Manero nunca menciono a Zambada por su nombre.

Ante estos señalamientos, Ken Salazar, señalo que la entrega del MZ no fue una operación de Estados Unidos y negó que se oculte información a la FGR.