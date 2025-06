Sheinbaum pide a EE.UU. detener redadas durante debut de México

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado directo este viernes 13 de junio al gobierno de Estados Unidos y al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para que no realicen redadas migratorias durante el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025, que se llevará a cabo el sábado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Hacemos un llamado para que no haya ninguna acción del ICE durante el partido", declaró Sheinbaum en Palacio Nacional. "No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción... esperamos que no lo haya".

Para proteger a los connacionales, la mandataria informó que se ha activado una campaña informativa de los consulados, donde se orientará a los migrantes sobre qué hacer en caso de detención, incluyendo contactos con familiares y asesoría legal.

Este pronunciamiento ocurre en medio de un clima de tensión por redadas recientes en Los Ángeles, que desataron protestas y provocaron un toque de queda local . Sheinbaum aprovechó el contexto deportivo, uno de gran visibilidad para la comunidad mexicana, como oportunidad para resguardar su seguridad .

La presidenta reafirmó su visión de fortalecer la relación bilateral con EE.UU., destacando la importancia de mantener siempre la diplomacia y el respeto mutuo, especialmente en temas migratorios y comerciales.

El partido inaugural, en el que México se enfrenta a República Dominicana, se vivirá no solo en la cancha, sino también en la tribuna, donde miles de migrantes podrían asistir. Las autoridades mexicanas buscan que ese ambiente festivo no se vea empañado por detenciones durante un momento deportivo y cultural tan significativo