Sheinbaum presentará nuevas reformas este febrero: Monreal

El diputado Ricardo Monreal, adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara un nuevo paquete de reformas a la Constitución Mexicana, tal y como el expresidente Obrador hizo durante su sexenio.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la mandataria enviara tres propuestas de reforma, una de ellas en materia electoral.

"Hay una reforma electoral en puerta para el próximo periodo de sesiones, pero no es la integral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que presentará iniciativas en dos temas, dice ella en tres temas, pero yo creo que va a presentarlo en dos temas, que es la no reelección y lo puede presentar el próximo 5 de febrero. La no reelección aplicable hasta el 2030 y la de no nepotismo o contra el nepotismo de familiares hasta el cuarto grado en los cargos de elección popular", reveló el zacatecano durante este fin de semana.

Estas medidas, según Monreal, forman parte de los compromisos de Sheinbaum para fortalecer la transparencia y la ética en el ejercicio público.